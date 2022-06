Napoli, al Liceo Vico non partono i corsi di recupero: «Non ci sono fondi»

Una Comunicazione di Servizio, inivata a studenti e genitori del liceo Vico, sull’applicazione Argo, con la quale si spiega che «non ci saranno corsi di recupero per gli studenti che hanno debiti scolastici». Almeno per il momento.

Nella comunicazione si legge: «Si comunica che il nostro liceo non ha ancora ricevuto autorizzazione dal Miur per il piano estate 2022. Pertanto - continua la nota - i piani di recupero non potranno essere attivati, ogni alunno provvederà in modo autonomo al recupero delle discipline con sospensione di giudizio. Resta invariato il calendario di esami». I genitori restano basiti e chiedono spiegazioni: «Come è possibile?- lamentano alcune mamme - gli altri licei hanno già iniziato a farli, non ci spieghiamo tale disparità».

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Fuga dai banchi a Napoli, l’affondo: «Tanti silenzi dai... LA RIQUALIFICAZIONE Ponticelli, è nuovamente agibile la palestra dell'ex...

Il Liceo Vittorio Emanuele II del vicino centro storico, ha attivato i corsi proprio in queste ore. Un comunicazione che rettifica quella di 2 giorni fa in cui era scritto: "A partire dal 28 giugno, fino al 14 luglio inizieranno i laboratori che saranno svolti a carico del piano estate 2022». "Cosa è cambiato in due giorni?", si chiedono studenti e genitori.