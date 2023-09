Avellino senza acqua: rubinetti a secco, disagi per utenti e attività commerciali

Rubinetti a secco da questa mattina ad Avellino. Centro città in tilt. Disagi per utenti e attività commerciali del capoluogo. L’Alto Calore Servizi fa sapere che a causa della rottura della condotta adduttrice nel territorio del comune di Candida e di una pompa di sollevamento a Mercogliano ha bloccato i serbatoi.

L'erogazione idrica è sospesa in città e in altri comuni. Si tratta di Monteforte Irpino, Mercogliano, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d’Alpinolo, Pannarano, Pietrastornina, Quadrelle, Sirignano, Summonte, Sant’Angelo a Scala e Roccabascerana. I lavori sono in corso. Il servizio sarà ripristinato non appena verranno completate le operazioni di ripristino.