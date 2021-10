Napoli, scempio continuo nel nome del babyrapinatore ucciso

Una sfida che va avanti nonostante tutto. Di notte, sulle mura degli edifici monumentali, dieci, venti volte Luigi Caiafa, per le vie del centro storico. Nel primo anniversario della morte del babyrapinatore colpito nel corso di una rapina in via Duomo (era il 4 ottobre del 2020), qualcuno ha voluto celebrare l'evento nel peggiore dei modi. Riproducendo la scritta Luigi Caiafa vive su mura, pilastri, pareti. A partire dal graffito lasciato -...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati