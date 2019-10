Maltempo, frana il muro di un parcheggio nei pressi dell'autostrada: traffico in tilt nel Vesuviano. «Sfiorata la tragedia»

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 21:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Frana il muro di cinta di un parcheggio pubblico: strada chiusa e disagi alla circolazione. Il maltempo delle ultime ore ha provocato a, in via Casa Cirillo la strada che porta all’, la frana del muro di cinta del parcheggio comunale. Fortunatamente non si è registrato alcun danno a persone e cose, anche se le auto che circolano in zona sono moltissime e poteva verificarsi una tragedia.Massi e detriti sono depositati sulla carreggiata e le forze dell’ordine intervenute hanno chiuso la strada per effettuare le operazioni di ripristino. Intervenuti i vigili del fuoco ed arrivato sul posto anche il sindaco. Gravi disagi alla circolazione poichè tutte le auto che provengono dall’autostrada per dirigersi a Tsono bloccate. «È crollato tutto - dice un residente- perché quel parcheggio in realtà è in pessime condizioni. È un’area comunale che doveva essere adibita a frutteto, invece è usata come parcheggio ma abbandonato a se stesso».