Napoli, 20 morti in dieci mesi: ecco la mappa delle strade killer

Giovedì 3 Ottobre 2019, 07:30

Ne uccide più la strada che la pistola. Difficile a crederlo, ma nella città dei clan, delle paranze di bambini scatenati, delle stese e degli agguati di camorra è più facile finire all'obitorio o in ospedale mentre si attraversano le strisce pedonali che per una pallottola vagante. Dall'inizio dell'anno a oggi venti morti e 1944 i feriti (dei quali poco meno della metà gravi), su un totale di 2681 incidenti stradali. Numeri in drammatica linea con quelli che segnano il bilancio delle vittime della strada registrati nel 2018: 31 i decessi in dodici mesi. Vite spezzate su un nastro d'asfalto.