Scoppia la condotta idrica nella zona collinare di. Un'imponente perdita segnalata dai residenti dalle 5 di stamani sta creando disagi in tutta la zona, compresa tra via Romano eSul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale.La condotta danneggiata, secondo quanto riferito dai tecnici del Comune di Marano, è gestita dalla società Abc. Sono migliaia i litri di acqua potabile finora sprecati. Il manto stradale, reso scivoloso dalla grande quantità di acqua, è ormai un pericolo anche per gli automobilisti. Intasate le linee telefoniche dei vigili urbani.