Napoli, dai lettini ai frigobar sequestro a un lido abusivo a Marechiaro: due denunciati

Due persone sono state denunciate dai Carabinieri della compagnia di Bagnoli e dalla Capitaneria di Porto di Napoli per occupazione di spazio demaniale.

Nel corso dei servizi a largo raggio dei Carabinieri nella zona di Marechiaro, e in

particolare a ridosso del Palazzo degli Spiriti, i militari hanno sequestrato 32 sedie sdraio in legno, 49 lettini in plastica e 3 ombrelloni.



Sequestrato anche 1 frigobar e diverse attrezzature. I due uomini denunciati avevano infatti avviato anche un servizio abusivo di fornitura di bevande fresche ai bagnanti.