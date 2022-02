Napoli, blitz nelle strade della movida: la marijuana nascosta negli slip

Week-end di controlli nel centro di Napoli: ai Quartieri Spagnoli, a Chiaia e nella zona universitaria. Quattro le persone denunciate. In particolare, i carabinieri hanno fermato in via San Paolo – poco distante da una pizzeria – un pusher originario del Gambia: nascondeva la marijuana negli slip. Sequestrati anche 300 euro.

APPROFONDIMENTI LA MOVIDA Movida a Napoli tra alcol e tamburi: l'ultima notte da incubo LA SICUREZZA Movida a Napoli, controlli a tappeto a Chiaia, in via Roma e al... I CONTROLLI Napoli, senza Green Pass sui trasporti e violazioni nella movida:...

Denunciata una coppia di fidanzati per aver violato la quarantena: i giovani, positivi al Covid-19 dallo scorso 26 gennaio, sono stati fermati a bordo di un’auto mentre percorrevano via Cesare Battisti. Denunciato, poi, un centauro per non aver mai conseguito la patente, con recidiva nel biennio: fermato nel quartiere Montecalvario, in via Concezione, a bordo dello scooter.



Controlli anche per diversi assuntori di sostanze stupefacenti. Sono due gli studenti incensurati che sono stati segnalati alla prefettura. E nelle attività commerciali: sanzionato il titolare di una panineria di via Mezzocannone che serviva i clienti senza mascherina. Sanzionati, per lo stesso motivo, anche un cliente e due dipendenti di un locale in vico Lungo Teatro Nuovo. Infine, verifiche anche per il rispetto del codice della strada: sequestrati 12 scooter.