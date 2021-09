Angelo Bottino, arrestato per reati in materia di stupefacenti, si trovava agli arresti domiciliari a Scalea, quando il 17 settembre decide di evadere, rompendo il bracciale elettronico di sorveglianza.



Dopo quattro giorni di latitanza, però, il 30enne napoletano è stato rintracciato a Melito presso l'abitazione di un familiare, ed è stato arrestato per evasione dagli agenti del commissariato Giugliano-Villaricca.