Morta dopo lo scippo a Posillipo, la figlia: «Mamma vittima indifesa, ora chiediamo giustizia»

Carlotta Panada era con la madre quando lo scippatore le è piombato addosso, l'ha aggredita alle spalle nel tentativo di portarle via la borsa tracolla. Lei, più giovane, ha resistito. Annamaria, 80 anni compiuti, invece non ce l'ha fatta. È finita a terra, trascinata per alcuni metri dalla furia dell'uomo che continuava a strattonarla senza mai mollare la presa. Non è riuscita a rimanere in piedi benché fosse ancora in ottima forma grazie al...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati