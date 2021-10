Napoli, movida insanguinata: «L’ho pugnalato 19 volte, ora vorrei abbracciarlo»

Dice che ci pensa ogni notte, da almeno un mese. Che si sente miracolato, perché alla fine la vittima è sopravvissuta ai colpi, ai tagli, ai fendenti. Lo ha colpito 19 volte, ma non è morto: «Ed è stata una grazia, per me e per lui. Non è morto, tanto basta, anche se la notte ripenso sempre a quelle coltellate: 19 coltellate, la mia fortuna è che non l’ho ucciso. Da allora penso che un giorno mi farebbe piacere abbracciarlo, chiedergli scusa...

