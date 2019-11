Halloween e controlli nella movida di Bagnoli: denunciati due giovani

Gli agenti del commissariato Bagnoli, con il supporto del reparto prevenzione crimine Liguria, hanno effettuato ieri sera un servizio di controllo del territorio che ha interessato la movida del quartiere in occasione della notte di Halloween. L'attività ha consentito di identificare 20 persone, di cui quattro con precedenti di polizia, e di controllare tre autovetture e due motoveicoli. Inoltre, è stata elevata una contravvenzione al codice della strada per mancanza di copertura assicurativa con ritiro della carta di circolazione e sequestro dell'auto.



Durante la serata è stato anche denunciato, ai sensi dell'articolo 7 comma 15 bis del codice della strada, un uomo sorpreso ad esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo, al quale è stato anche notificato l'ordine di allontanamento. Infine, è stato denunciato per lesioni un 25enne napoletano che ha aggredito un addetto alla sorveglianza di una discoteca. © RIPRODUZIONE RISERVATA