Napoli, musica a tutto volume e orari non rispettati: ​pioggia di multe per i locali della movida

Movida a Napoli, proseguono i controlli per la verifica del rispetto dell'ordinanza sindacale 59/2022. La polizia locale ha verificato 137 attività elevando 11 verbali: in particolare in via Bisignano, piazza Rodinò e via Poerio per la diffusione di musica all'esterno dei locali dopo la mezzanotte; mentre in vicoletto Belledonne, San Giovanni Maggiore e via Mezzocannone per il mancato rispetto dell’orario di chiusura.

APPROFONDIMENTI LA MOVIDA Movida a Napoli sotto osservazione: il bilancio dei controlli nel... LA MOVIDA Movida a Napoli, giovane incensurato accoltellato in un locale di... LA MOVIDA Movida a Napoli, 15enne in coma etilico salvato dalla polizia...

Altri 27 verbali sono stati elevati per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la diffusione di musica senza autorizzazione e per lo sversamento illecito dei rifiuti. Sono stati effettuati inoltre i consueti controlli per la normativa anti-covid sui titolari e sui clienti delle attività imprenditoriali, elevando due verbali per il mancato controllo e il possesso del green pass. Sul fronte delle verifiche al codice della strada sono stati effettuati 191 controlli ed elevati 116 verbali oltre alla rimozione di 51 veicoli con i carri-gru nelle zone di maggiore attrazione della movida cittadina.