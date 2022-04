Movida a Napoli sotto osservazione: il bilancio dei controlli nel weekend

Proseguono i controlli dei vigili urbani a Napoli nelle strade della movida cittadina. Ai Quartieri Spagnoli denunciato il gestore di un locale che aveva vendulto alcolici a un ragazzo poi colpito da malore. Controllate 31 attività, di cui 4 multate. In particolare, una in via Caracciolo per la musica e una in vicoletto Belledonne per il macato rispetto dell'orario di chiusura.

Sul fronte delle verifiche al codice della strada: elevati 180 verbali, oltre alla rimozione di 12 veicoli con i carri gru nelle zone più trafficate; mentre 88 veicoli sono stati prelevati nella zona Fuorigrotta durante la partita Napoli-Fiorentina, sanzionati vicino allo stadio anche 5 parcheggiatori abusivi.