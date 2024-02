Napoli, nascondeva in cucina 194 grammi di cocaina: arrestata pusher 26enne

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, hanno effettuato un controllo in corso Protopisani presso l’abitazione di una donna dove hanno rinvenuto, occultati in un cassetto della cucina, due involucri e 270 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 194 grammi, tre bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, una 26enne napoletana è stata tratta in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.