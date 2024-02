Napoli, sequestrata una pistola a Cavalleggeri: arrestata una donna

Cavalleggeri d’Aosta: sorpresa con una pistola e munizioni in casa. Arrestata una donna dalla Polizia di Stato.

Nella giornata di lunedì, gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo in via Carnaro presso l’abitazione di due donne dove hanno rinvenuto, nel ripostiglio, ben occultati in una borsa, una pistola modello Colt cal. 45 con matricola abrasa con relativo munizionamento, 54 cartucce cal. 45, altre 11 munizioni di vario calibro, 2 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, una 49enne napoletana è stata tratta in arresto per detenzione illegale di arma clandestina e di munizionionamento, mentre l’altra, indentificata per una 79enne, anche lei napoletana, è stata denunciata per gli stessi reati.