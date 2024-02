Maxi tamponamento sulla A12 tra Rapallo e Chiavari, morto un operaio e diversi feriti gravi. Sul posto 6 ambulanze. Autostrada chiusa

Dopo il dramma di ieri al Brennero, altro maxi tamponamento in A12 tra i caselli di Rapallo e Chiavari tra un tir e alcune auto. Scene orribili per chi si è trovato a passare sull'autostrada ligure.

Tamponamento A22 tra Reggio e Modena, due morti e decine di feriti. Cento mezzi coinvolti, chiusa l'autostrada

Secondo quanto appreso, una persona è morta e ci sarebbero alcuni feriti gravi. Chiusa la A12 tra Rapallo e Chiavari dalle 7 di oggi. Sul posto sei ambulanze e due mezzi 118, polizia stradale, intervento vigili del fuoco ed elicottero. Agli utenti provenienti da Genova e diretti verso Livorno che viaggiano su mezzi leggeri Autostrade consiglia, dopo l'uscita obbligatoria a Rapallo, di percorrere la Strada Statale 1 Aurelia verso Lavagna dove rientrare in autostrada.

LA DINAMICA

Secondo le prime informazioni un pulmino con 9 operai (tutti stranieri) che viaggiava in direzione di Livorno si sarebbe ribaltato ed avrebbe fatto un testa coda, rimanendo sulla stessa carreggiata ma in direzione opposta.

TRAFFICO BLOCCATO

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, all'interno del tratto temporaneamente chiuso compreso tra Rapallo e Chiavari in direzione Sestri Levante, continua l'intervento da parte dei soccorsi sanitari e meccanici, delle pattuglie della polizia stradale e del personale della Direzione I Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia, sul complesso incidente avvenuto all'altezza del km 37 che ha visto coinvolte quattro auto e un mezzo pesante. Attualmente, informa Autostrade per l'Italia, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registra un km di coda in direzione Sestri Levante. Sono in corso le attività propedeutiche all'apertura al traffico di una corsia verso Livorno in deviazione sulla carreggiata opposta. Agli utenti provenienti da Genova e diretti verso Livorno che viaggiano su mezzi leggeri Autostrade consiglia, dopo l'uscita obbligatoria a Rapallo, di percorrere la strada statale 1 Aurelia verso Lavagna dove rientrare in autostrada. A chi viaggia su mezzi pesanti consiglia di immettersi in A7 verso Milano, quindi in A21 verso Piacenza per poi percorrere l'A1 verso Parma e infine l'A15 verso La Spezia dove rientrare in A12 verso Livorno.