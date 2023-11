Turista si addormenta al cinema di Chiavari e resta intrappolata dentro: «Sono rimasta sola al buio»

Una turista si è addormentata al cinema di Chiavari, nella città metropolitana di Genova, ed è rimasta intrappolata. Nessuno si è accorto che la donna si era addormentata e così è rimasta chiusa all’interno. L'episodio è accaduto a una donna di 68 anni, originaria del milanese. La proiezione riguardava il film di Antonio Albanese, "Cento Domeniche". Comprato il biglietto, è andata al Mignon di via Martiri della Liberazione.

La curiosità? Neanche il gestore della sala si è accorto della sua presenza.

Dopo un giro di verifica, ha chiuso tutto. Solo quando si è svegliata, in piena notte, la signora si è accorta di quanto accaduto. Così ha chiamato i soccorsi.

L'intervento

Sono interventui i vigili del fuoco insieme ai carabinieri per liberarla. Ma non è stato necessario rompere nulla. Perché la donna si è svegliata. Il proprietario, ascoltato dai carabinieri, ha detto di aver fatto il suo solito giro di controllo nella sala ma di non essersi accorto della presenza della signora. “Io come ogni sera prima della chiusura ho fatto il giro della sala, perlustrando anche i bagni per verificare se per caso all'interno ci fosse ancora qualcuno, ma non ho visto nessuno” ha riferito l’uomo scusandosi con la donna.