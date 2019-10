Rapina al tir carico di sigarette, conducente in ostaggio nel Napoletano

Venerdì 18 Ottobre 2019, 15:44 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2019 15:59

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Nola durante un controllo nei pressi dell’uscita del casello autostradale di Tufino, hanno rinvenuto in un tir circa cinque tonnellate di tabacchi lavorati, imballati in 17 bancali e nascosti sotto confezioni di fazzoletti di carta.I tabacchi rinvenuti sono stati rubati il 15 ottobre scorso durante una rapina a mano armata con sequestro di persona perpetrata sul tratto autostradale della A14 che costeggia Canosa di Puglia.L’autotrasportatore, costretto a fermarsi e a salire su un’altra autovettura, fu poi lasciato in un terreno nel comune di Agro di Barletta insieme al suo tir completamente vuoto.I tabacchi recuperati, per un valore stimato di circa 2,5 milioni di euro, sono stati consegnati al personale dei Monopoli di Stato.L’autista, invece, un 36enne incensurato di Cerignola, è stato denunciato per ricettazione.