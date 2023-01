Napoli, nuovi dispositivi di traffico nel centro storico

Scatta un nuovo dispositivo di traffico in via San Biagio dei Librai, in piazzetta Crocelle ai Mannesi e in via Vicaria Vecchia: dal 9 gennaio al 20 gennaio e dal 23 gennaio al 6 febbraio.

In particolare, dal 9 al 20 è sospeso il senso unico di circolazione nel tratto di strada di via San Biagio dei Librai compreso tra via Duomo e via del Grande Archivio dal 23 gennaio al 6 febbraio è sospeso il senso unico di circolazione in piazzetta Crocelle ai Mannesi e via Vicaria Vecchia. Istituito, dal 9 al 20 gennaio, nel tratto di strada di via San Biagio dei Librai compreso tra via Duomo e via del Grande Archivio: il divieto di transito veicolare eccetto residenti, i mezzi di soccorso e di emergenza, i veicoli diretti ai passi carrabili autorizzati e ai mezzi impegnati nelle operazioni di carico e scarico merci; il senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli in uscita su via Duomo; l’obbligo per i veicoli in transito sul tratto di strada di via San Biagio dei Librai compreso tra via Duomo e via del Grande Archivio, di svoltare a sinistra giunti all’intersezione con quest’ultima; l’obbligo per i veicoli in transito sul tratto di strada di via San Biagio dei Librai, compreso tra via San Gregorio Armeno e via del Grande Archivio, di svoltare a destra giunti all’intersezione con quest’ultima. Ancora: dal 23 gennaio al 6 febbraio, in piazzetta Crocelle ai Mannesi e in via Vicaria Vecchia, scattano: il divieto di transito veicolare eccetto residenti, i mezzi di soccorso e di emergenza, i veicoli diretti ai passi carrabili autorizzati e ai mezzi impegnati nelle operazioni di carico e scarico merci, e il senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli in uscita su via Duomo.

Esclusivamente il 7 gennaio, dalle 10,30 alle 13,30, in occasione della una manifestazione di sostegno alla lotta del popolo iraniano organizzata in piazza Calenda dalla Fondazione Trianon Viviani, di concerto con il Comune di Napoli, scatta invece il divieto di transito veicolare in questa area e, a eccezione dei mezzi di soccorso e di emergenza, nel tratto di strada di via Pietro Colletta compreso tra Piazza Calenda e corso Umberto I. Poi c'è senso unico di circolazione in via Egiziaca a Forcella, con direzione di marcia verso corso Umberto I;

per i veicoli in transito in via Annunziata, l'obbligo di svoltare a sinistra all’atto di immettersi in via Egiziaca a Forcella. E, dalle 8 fino al termine dell'iniziativa, il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati della carreggiata di piazza Calenda.