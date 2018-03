Napoli, omicidio al Lotto Zero: la pista dell'ultimo post su Facebook

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 14 Marzo 2018, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 14-03-2018 10:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I sicari lo hanno aspettato sotto casa. Tre colpi, tutti per uccidere, diretti tra torace e addome. È riuscito a trascinarsi nel palazzo, a chiedere aiuto, ma è deceduto qualche ora più tardi in ospedale. Nessun testimone, niente telecamere, ma la firma sembra chiara: la dinamica è quella degli omicidi di camorra e il luogo è da mesi terreno di scontro dove i nuovi clan stanno cercando di riorganizzarsi per prendere il posto delle vecchie cosche ormai indebolite da arresti e agguati.L'uccisione di Salvatore d'Orsi, Poppetta, il ragazzo di 28 anni colpito a morte lunedì sera a Ponticelli, potrebbe essere stata decretata proprio sulla scacchiera dei nuovi equilibri che si stanno formando nella periferia ovest per il controllo delle piazze di spaccio, con la gestione delle piazze di spaccio sullo sfondo. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli, agli ordini del primo dirigente Luigi Rinella.