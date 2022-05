Palazzo occupato dal clan a Napoli, nessuno interviene: e iniziano anche i lavori di ristrutturazione

Sfondano le porte, entrano nelle case e subito piazzano dentro famiglie con bambini, che equivale a un lasciapassare per evitare azioni di sgombero coatto. Secondo l’ultimo report di Palazzo San Giacomo sono 7mila le case occupate abusivamente, compresa quella di Pizzofalcone nella quale viveva la signora Carlotta. Professoressa in pensione, si era allontanata per qualche giorno per andare ad eseguire esami medici in provincia di Avellino, la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati