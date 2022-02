Napoli, occupazioni abusive a Pizzofalcone: blitz della Municipale, nuove denunce e sigilli con la colla

Non si fermano più nemmeno adesso, pur sapendo che l’attenzione verso ciò che succede in quello storico palazzo cinquecentesco arroccato sul promontorio che sovrasta piazza del Plebiscito è cresciuta, e con essa la pressione investigativa. L’assalto all’immobile di via Egiziaca a Pizzofalcone da parte degli occupanti abusivi prosegue e diventa quasi una sfida sfacciata al Comune di Napoli e allo Stato.



Come Il Mattino aveva anticipato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati