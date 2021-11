Napoli, il palazzo occupato dal clan doveva essere un ufficio comunale

Era destinato ad ospitare gli uffici della municipalità. Servivano pochi ritocchi (a proposito della creazione di un’area da usare per le sedute consiliari), per garantire una destinazione d’uso a costo zero. Un piano lineare, c’era l’adesione compatta di quasi tutte le forze politiche in campo, ma era evidentemente troppo semplice e poco costoso per diventare realtà. Tanto che il piano venne fatto saltare nel giro di una sola notte, con un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati