Napoli, Pianura: porta la pizza ai carabinieri con uno spinello, rider denunciato

Consegnato la pizza in caserma, ma i carabinieri si sono subito accorti che stava fumando uno spinello. Un rider napoletano è stato multato, segnalato alla Prefettura di Napoli come assuntore di stupefacenti e gli è stata ritirata la patente, ieri sera, al termine di una insolita consegna avvenuta nel quartiere Pianura.

Alcuni militari liberi dal servizio, tutti residenti nello stabile della Stazione, avevano deciso di ordinare una pizza. Puntuale la consegna, altrettanto la contestazione applicata al rider che l'aveva portata. Il giovane in scooter, 22 anni compiuti, si è presentato fumando un vistoso spinello confezionato con marijuana. I militari, dopo aver pagato le pizze, hanno sanzionato il 22enne per possesso di droga e gli hanno ritirato la patente. Così, è tornato in pizzeria a piedi.