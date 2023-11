Ronzano come mosche, in tondo, in mezzo alla folla, alla caccia di chissà cosa. Ma sono scooter, a decine, quasi tutti guidati da minorenni. In sella a ognuno dei mezzi ci sono due o tre teen-ager, rigorosamente senza casco. Col sorriso spavaldo, accelerano e decelerano spaventando i pedoni. «Lo sapete che quest’area sarebbe pedonale?», azzarda una signora. «Io voglio passa’ addò voglio io», le risponde un ragazzino, 16 anni al massimo, che guarda storto tutto e tutti. Siamo tra piazza Dante e Port’Alba, purtroppo, intorno alla mezzanotte tra venerdì e sabato. La Notte Bianca della via delle lettere con scrittori, artisti e librerie aperte, è finita da un’ora circa. E la zona torna a essere di chi ne abusa, ridiventa un Far-West di soste abusive e rodei.



Sebbene affollatissima dai pedoni, l’area di piazza Dante - che sarebbe appunto «pedonale» - è un circuito di Moto Gp per minorenni. «Succede così tutte le sere - sbotta un commerciante della zona - Eppure basterebbe un presidio fisso con una macchina delle forze dell’ordine, al centro della piazza, per evitare questo disastro totale. Prima o poi qualcuno si farà male». Il pericolo non manca, in effetti. Intanto, infatti, di fianco alla libreria ancora deserta dell’ex Tullio Pironti, scorrazzano decine scooter, in slalom continui per evitare i passanti. E rodei dei ragazzini avvengono nell’assoluta assenza di motivi. A guidare i mezzi sono indifferentemente maschi e femmine, dai 18 anni in giù. In certi casi, i mini-centauri superano a stento i 10 anni, che slalomeggiano anche sotto la statua del sommo, a due passi dalla massa di rifiuti accatastati intorno ai contenitori all’uscita della metro.

