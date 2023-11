Luci a Port’Alba. Tutte le librerie aperte, stasera, nella via della cultura. Poi performance artistiche, musicali e firmacopie di autori. La Notte Bianca di oggi, dalle 20 alle 23, potrebbe segnare l’inizio della rigenerazione. A partire dalla riqualificazione dell’arco seicentesco affacciato su piazza Dante, a rischio crollo e imbrigliato da ben oltre un decennio da reti di contenimento.

Tante le adesioni alla campagna iniziata due settimane fa da questo quotidiano: 1100 firme raccolte per il Manifesto redatto dai librai (tra cui Mazzei, Langella e Amodio) e 40 video di endorsement. Spazio anche al food, con una fagiolata gratis per chi acquisterà un libro. È la grande notte di Port’Alba, che seguirà di 48 ore circa la riunione della Sala Giunta con cui il Comune ha dato «rassicurazioni sulla riqualificazione dell’arco». Anche il consiglio comunale si è mosso, nelle ultime ore, con la stesura di un ordine del giorno in cui si chiede «lo stanziamento di un fondo» per il restauro della storica volta dell’epoca di Antonio de Toledo. E ieri sera il sindaco Gaetano Manfredi ha «concesso all’iniziativa, di cui condivido le finalità, il patrocinio della città di Napoli».

Tutti insieme si può. Questo lo spirito della grande mobilitazione - anche social - lanciata dai librai dopo la sensibilizzazione costante partita dalle colonne di questo quotidiano. Non a caso, sono arrivate decine di video a sostegno di Port’Alba: Aldo Putignano, Alberto della Sala, Pasquale Scialò, Gianfranco Gallo, Claudio Pennino, Nino Leone, Anna Copertino, Diego Armando Pezzoto, Luigi Passariello, Giancarlo De Luca, Tonino Scala, Valeria Parrella, Gennaro Marco Duello, Enza Alfano, Pietro Treccagnoli, Francesco Costa, Adriano Pennino, Rosanna Bazzano, Stella Cervasio, Alessandro Polidoro, Sergio Costa, Gianluca Calvino, Armando Guarino, Antonio Menna, Zena Rotundi, Sergio Siano, Tonino Taiuti, Martin Rua, Ciro Sabatino, Vladimiro Bottone, Sandro Ruotolo, Roberto Lama, Gianni Simioli, Luca Delgado, Dora Esposito, Peppe Iodice, Gigi Di Fiore, Anna Trieste, Valeria Saggese, Marco Lapegna. Gli eventi stasera non mancheranno: firmacopie di Valeria Parrella, Maurizio de Giovanni, Pietro Treccagnoli, Stella Cervasio, Sergio Siano, Raffaele Messina, Claudio Pennino e Marco Zurzolo, che si esibirà anche con il suo sax. Prevista poi una performance attoriale degli allievi del Tram, con Masaniello sotto la volta dissestata. Venendo al cibo, Angelo Martino di “Al 53” (ristorante di piazza Dante, a due passi dai libri), offrirà gratis pasta e fagioli a chi si presenterà nel suo locale «dopo aver acquistato un libro a Port’Alba, munito di relativo scontrino, tra le 20,30 e le 23,30».

Si muove anche il consiglio comunale. Non solo l’appoggio del capogruppo Pd in via Verdi Gennaro Acampora, presente anche lui stasera: è arrivato un ordine del giorno a firma dei consiglieri Sergio D’Angelo, Rosario Andreozzi, Luigi Carbone, Fiorella Saggese e Flavia Sorrentino, che parteciperà alla Notte Bianca. «Considerati l’impegno di questa amministrazione per una riqualificazione urbana a partire proprio dal “centro storico” della città e l’urgenza dell’intervento al fine di rimuovere il pericolo e lo stato fatiscente di una zona frequentata da migliaia di turisti tutti i giorni - si legge nel documento - s’impegna l’amministrazione comunale, il sindaco e gli assessorati competenti ad individuare e stanziare urgentemente i fondi necessari per intervenire al consolidamento, al ripristino ed al rinnovo dello storico arco di Port’Alba ed eventualmente a provvedere anche in danno ai privati riconosciuti responsabili».