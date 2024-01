Napoli, picchia donna e le ruba la pensione per la figlia disabile: arrestato

Prima l'ha seguita nell'ufficio postale di piazza Matteotti, nel centro di Napoli, osservando le operazioni di prelievo allo sportello, poi l'ha pedinata in strada e dopo, in via Duomo, l'ha colpita con pugni e gomitate per portarle via la borsa.

Una borsa che conteneva una carta del reddito di cittadinanza, cellulare, e 2500 euro corrispondenti alla pensione per la figlia minore disabile.

È accaduto nel febbraio 2023 ed oggi il rapinatore è stato arrestato. Dall'analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza pubblici e di alcuni esercizi commerciali, nonché dalla comparazione di frame ricavati dal sistema «cattura targhe» - attività svolte dalla Squadra Mobile di Napoli - sono emerse tutte le fasi di azione del rapinatore che ha potuto contare anche sull'aiuto di un complice a bordo di uno scooter grazie al quale, dopo la rapina, scappò.

L'uomo, 64 anni è accusato di rapina aggravata.