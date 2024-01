Secondigliano: morto Carmine Caiazzo, storico commerciante del Perrone

Sulla pagina facebook di «Una voce per Secondigliano», il triste annuncio della morte dello stimato commerciante: «Addio a Carmine Caiazzo, titolare di un negozio d'abbigliamento nel Perrone e persona molto stimata nel territorio». Stimato da tutti, una persona perbene.

Lo ricordano in tanti con messaggi di cordoglio e di grande affetto. «Che tristezza nel cuore – scrive Anna – ho ricevuto questa sera per questa bruttissima notizia una persona troppo buona, faceva tutto per la sua famiglia, un lavoratore onesto. Non ci sono parole, davvero un grande dispiacere». Ed ancora: «Grande brava persona Carmine, - scrive Maria - sempre disponibile ad accontentare il cliente, mi dispiace».

Messaggi di cordoglio anche da chi era a contatto diretto con lui: «Le mie più sentite condoglianze – scrive Antonella - ho avuto la possibilità di conoscere Carmine quando lavoravo da Etero nel Perrone, una bravissima persona».