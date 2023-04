Consigli degli esperti agli anziani per evitare le truffe sulle bollette e in casa

Come leggere la bolletta della luce e del gas; orientarsi nel mercato della telefonia e Internet; evitare le truffe più comuni dentro e fuori casa, ma anche imparare a sfruttare i vantaggi della tecnologia per migliorare la vita di tutti i giorni. Sono gli argomenti del convegno dedicato agli anziani che l' U.Di.Con. Unione per la Difesa dei Consumatori di Apice, terrà lunedì 24 Aprile alle ore 17 presso l'auditorium Comunale di Apice.

«Non c’è inclusione senza conoscenza -afferma il responsabile zonale U.Di.Con. Michele Mesisca- per questo teniamo a giornate come questa, ancora più se destinate ad un pubblico ‘senior’, oggi molto interessato ai temi dell’innovazione, ma purtroppo non sempre del tutto consapevole dei rischi. E’ a loro che ci rivolgiamo dando istruzioni pratiche di autodifesa da truffe e raggiri, grazie agli esperti relatori: avvicati Anna DELLA MURA, presidente Regionale U.Di.Con.; Loredana RICCIO Consulente in criminologia; Giovanni MANGRAVITI, Comandante della locale stazione dei Carabinieri; Antonio DE BELLIS, Comandante Polizia municipale di Apice».