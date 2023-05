San Pio, la Cisl invita Mastella a convocare la consulta dei sindaci

Il rapporto sulla efficienza degli ospedali pubblicato dall’Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali, che ha individuato l’ospedale San Pio di Benevento tra i peggiori nosocomi d’Italia relativamente agli anni 2020 e 2021 non produce alcuna sorpresa in Massimo Imparato, segretario Generale Cisl Fp Irpinia Sannio, che ora chiede a gran voce al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, la convocazione di un'assemblea dei sindaci del territorio.

«Insieme al personale sanitario, i cittadini stanno pagando il prezzo più alto sulla loro pelle a causa di una politica che non fa altro che proteggere manager inadeguati che fanno scelte scellerate. Le aree interne stanno pagando un prezzo troppo alto in termini di assistenza sanitaria – spiega Imparato – in questi primi mesi abbiamo ribadito la necessità di un reclutamento straordinario del personale ed un cambio di passo netto sulla gestione e programmazione dell’ospedale che devono essere al primo posto per il rilancio degli ospedali classificati come maglia nera della Regione».

Il segratario della Cisl, quindi, invita Mastella a convocare una consulta dei sindaci del territorio per affrontare il problema coinvolgendo tutti gli attori nell’interesse del territorio. «Non si può assistere ad una politica che corre in soccorso di manager calati dall’alto e totalmente distanti dal territorio. Ci auguriamo che l’appello di Mastella a De Luca non cada nel vuoto ma che possa essere un out out per il management.

Insomma, un preavviso di sgombero per la dirigenza e allo stesso tempo speriamo che il governatore De Luca comprenda che la situazione è ormai degenerata» incalza Imparato.