San Pio, targa d'oro per la Ricerca al cardiologo Marino Scherillo

Targa d'oro per la ricerca clinica al dottore Marino Scherillo, direttore dell'Uoc di Cardiologia e direttore del Dipartimento cardio toracico vascolare dell'ospedale San Pio di Benevento. Il prestigioso premio è stato consegnato a Rimini durante il 54° Congresso Nazionale di Cardiologia dell’Anmco, l'associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri.

A consegnare l'ambita targa il presidente Anmco, Furio Colivicchi. «Al dottor Marino Scherillo - si legge nella motivazione - colto ed appassionato innovatore della cardiologia italiana che ha ideato e promosso nel 2002 il documento di consenso Anmco, di riferimento per il Ministero della Salute, per l'implementazione in Italia della Rete per l'angioplastica coronarica primaria nell'infarto miocardico acuto pubblicato su Italian Heart Journal».

«Una grande emozione ed un prezioso privilegio aver ricevuto la Targa d'oro 2023 - afferma Scherillo - da condividere con tutta la mia famiglia dell'ospedale San Pio, non solo della cardiologia.

Grazie a tutti loro, da 20 anni la Rete Ima per il trattamento dell'infarto micoardico acuto mediante angioplastica coronarica è tra le prime reti attive in Italia».

«La grande professionalità del dottore Scherillo è riconosciuta a livello locale e nazionale. La cardiologia è una delle eccellenze del nostro ospedale ed il riconoscimento attribuito al dottore Scherillo è frutto di impegno costante, passione e merito», dichiara il diretto generale dell'ospedale San Pio, Maria Morgante.