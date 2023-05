Il Tar «assolve» il Rummo per la scelta di un nuovo avvocato

Concorso per dirigente avvocato, bene ha fatto l’Azienda ospedaliera San Pio a stipulare convenzione con l’Asl Napoli 2 Nord per utilizzarne la graduatoria. Lo ha stabilito il Tar Campania, respingendo il ricorso proposto dagli idonei nella graduatoria dell’Asl Avellino che avevano lamentato una mancata, dovuta precedenza nella scelta, trattandosi di elenco approvato un anno prima rispetto a quello di Napoli. Il Tribunale amministrativo è stato però di parere contrario: l’Azienda ospedaliera sannita aveva effettivamente individuato in un primo momento la graduatoria redatta dal ASL di Avellino, che però aveva negato temporaneamente l’assenso. In quel momento la graduatoria irpina veniva utilizzata da altra Azienda Sanitaria, per cui bisognava attendere l’iter procedurale di reclutamento per potere procedere alla convenzione. Secondo la quinta sezione di Palazzo de Londres questa difficoltà di raggiungere in tempi rapidi la stipula della convenzione ha giustificato la diversa scelta poi effettuata dall’Azienda ospedaliera San Pio.