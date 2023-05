No dal Consiglio di Stato all'impianto biometano a Sant'Agata dei Goti

No alla realizzazione dell’impianto di biometano a Sant’Agata dei Goti. Dopo il Tar Campania è il Consiglio di Stato a bocciare l’iniziativa della società New Green Fuel, che prevedeva la produzione di biometano attraverso il recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Era stata anche individuata un’area di 36mila mq. in area PIP. Dopo un primo assenso del 2017, nel 2019 era stata invece negata la proroga richiesta per la vocazione naturalistica del territorio.

Provvedimento impugnato davanti al Tar Campania, che però aveva respinto l’opposizione con una motivazione che adesso è stata confermata anche dalla quarta sezione di Palazzo Spada. Secondo il collegio giudicante, le prescrizioni paesistiche di zona vietano la localizzazione di «nuovi impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo», sicché il progetto - che prevede la trasformazione dei rifiuti organici - non può essere ritenuto compatibile.