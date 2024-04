Fondovalle, il Comune «blocca»il contenzioso

Il Comune di Vitulano ha presentato davanti al Consiglio di Stato l’atto di rinuncia al contenzioso nei confronti della Provincia sul tracciato della «Fondo Valle Vitulanese».

Imminente la chiusura della vertenza con il conseguente avvio dei lavori di completamento, contestati nel 2023 davanti al Tar Campania per le «interferenze» con un’area rurale ove è impiantato il preestigioso vitigno «Bue Apis».

La rinuncia dello stesso Comune a proseguire nel contenzioso è stata motivata dall’accordo raggiunto il 21

febbraio scorso tra Regione, Acamir, Provincia, il Comune stesso e l’lmpresa appaltatrice Consorzio Stabile Artemide circa la modifica del tracciato originariamente previsto.

In attesa della definitiva pronuncia della suprema istanza di giustizia amministrativa, il presidente della Provincia Nino Lombardi commenta: «Si è posto in essere un grande lavoro di squadra per giungere a questo risultato. Al fine di accogliere le istanze e le richieste che venivano dal territorio, i tecnici Provincia hanno studiato la soluzione più opportuna che è stata quindi discussa con la Regione Campania oltre che con lo stesso Comune di Vitulano».