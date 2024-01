Agropoli, il Consiglio di Stato legittima l'elezione a sindaco di Mutalipassi

Il Consiglio di Stato ha deciso: ad Agropoli non si torna a votare, Roberto Mutalipassi resta dunque sindaco

Il Consiglio di Stato legittima l’elezione di Roberto Mutalipassi a sindaco di Agropoli, dove non si tornerà alle urne. I giudici di Palazzo Spada, infatti, hanno accolto il ricorso presentato dal primo cittadino avverso le motivazioni della sentenza con il quale il TAR di Salerno aveva messo in discussione il voto popolare in quattro sezioni, paventando una nuova tornata elettorale.

Si chiude così la querelle, durata oltre un anno e mezzo, innescata dal ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale presentato dal capogruppo di 'Liberi e Forti' Raffaele Pesce che, all’indomani del voto del 12 giugno 2022, evidenziando incongruenze nelle operazioni di voto in diversi seggi.