Cautano: gasolio sulla strada, la Provincia chiude la Fondovalle Vitulanese

Disagi per i cittadini dei comuni della Valle Vitulanese questo pomeriggio per la chiusura al traffico veicolare della Fondovalle. Un provvedimento preso dal Settore Tecnico della Provincia di Benevento a causa di una grande quantità di gasolio sversata sull’asfalto per un malfunzionamento di una cisterna che percorreva l’arteria nel primo pomeriggio. Ad essere interdetto al traffico è stato così l’intero tracciato che va da Benevento fino all’innesto della Strada provinciale n. 152 – Rotatoria all’altezza del Convento Sant’Antonio di Vitulano. Una decisione assunta per evitare pericoli per gli automobilisti in attesa dell'intervento di bonifica.

"Al momento - spiegano dalla Provincia di Benevento - non è possibile determinare quando sarà possibile provvedere alla rimozione del gasolio ed alla messa in sicurezza dell'arteria a causa della lunghezza del tratto stradale interessato dallo sversamento. Per raggiungere le località della Valle Vitulanese è necessario

percorrere il vecchio tracciato della provinciale".

Situazione di pericolo segnalata anche dal Comune di Cautano sulla propria Pagina Facebook.

E' stato invece il sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi, a dare la notizia dell'avvio del'intervento di bonifica.