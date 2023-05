Sant'Agata de' Goti: meno plastica nelle scuole con il progetto “L'acqua che insegna alla sete”

Un progetto per ridurre il consumo della plastica ed educare i ragazzi delle scuole del territorio alla sostenibilità ambientale. Si chiama "L'acqua che insegna alla sete" l'iniziativa supportata dal Comune di Sant'Agata de' Goti e destinate agli istituti scolastici nell'ambito di “RiGenerazione Scuola”, il piano ideato dal Ministero dell’Istruzione in attuazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Per i prossimi 5 anni nelle scuole di Sant'Agata de' Goti verranno installati distributori automatici per l'erogazione di acqua con l'obiettivo di ridurre l'utilizzo delle bottiglie in plastica.

«É una iniziativa che riveste una grande importanza a livello educativo per i ragazzi e le famiglie sul tema della ecosostenibilità - ha voluto sottolineare l’assessore comunale alle Politiche sociali e alla Formazione Angelina Iannotta - e consentirà l'erogazione gratuita di acqua microfiltrata e battericamente purificata negli istituti scolastici contribuendo anche alla creazione e al rafforzamento della percezione di una nuova coscienza verso l'ambiente che accompagnerà la crescita degli alunni».