Albanella, auto si ribalta in un podere: 60enne finisce in ospedale

Si è ribaltato con l'auto in un terreno agricolo un operaio 60enne di Albanella, poi prontamente soccorso e trasferito in ospedale. L'incidente è avvenuto, stamattina, lungo il tratto compreso tra le località San Nicola e Bosco dove, per cause ancora da accertare e complice l’asfalto reso viscido da pioggia e umidità, il 60enne ha perso improvvisamente il controllo della sua Fiat Panda, finendo in un terreno coltivato, dove la vettura si è cappottata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'ambulanza della Croce Rossa di Piazza Santini, unitamente ai vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli per il recupero del veicolo ed i carabinieri della stazione di Matinella, per i rilievi del caso. Il 60enne è stato soccorso da alcuni amici e parenti residenti nella zona e trasportato all’ospedale civile di Roccadaspide per gli accertamenti sanitari: ha riportato la frattura di una spalla e otto punti di sutura alla testa.