Smottamento nel cantiere, crollo durante i lavori per l'area parking ad Angri

Un crollo all'interno del cantiere, lungo prolungamento Corso Italia ad Angri, ha provocato attimi di paura tra cittadini e residenti. In quella zona si stanno realizzando due piani interrati con tanto di garage ma anche aree verdi, fontane, panchine e negozi. Un'area verde nel centro della città, con i miglioramenti previsti per l'area di via Cervinia. Le foto del crollo sono circolate su internet e attraverso i social, provocando la preoccupazione anche dei tanti automobilisti che passano lungo quella strada, ogni giorno.

Così come innumerevoli critiche da parte degli angresi, che denunciano un pericolo per l'incolumità pubblica di chi attraversa quel tratto, così come di chi vive.

Lo smottamento si è verificato qualche giorno fa. Giorni prima, parte dell'opposizione aveva chiesto chiarimenti e delucidazioni all'amministrazione comunale proprio sulla sicurezza del cantiere, temendo frane e smottamenti, in ragione degli scavi effettuati. Il crollo si è registrato sul lato del passaggio pedonale. Ultimamente, il flusso veicolare era stato deviato per la chiusura di un tratto di strada per il prosieguo dei lavori.