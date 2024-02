Albanella, scoperta choc: sotto l'albero c'è un cadavere mummificato

È stato rinvenuto, ieri pomeriggio, nel comune di Albanella, un cadavere mummificato sotto un albero. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, si presentava con un cappio al collo. Il rinvenimento è avvenuto in una zona rurale in località Cappasanta.

Le condizioni del cadavere hanno reso difficile l’immediata identificazione del corpo. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Giuseppe Colella, giunto di persona sul posto per verificare l’accaduto, unitamente ai vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli e alla polizia municipale di Albanella. Il ritrovamento del corpo con un cappio al collo lascia presupporre che la persona si sia tolta la vita. E il gesto risalirebbe a diverso tempo fa visto l’avanzato stato di decomposizione.