Picchia la moglie nel Napoletano, per un 50enne scatta il divieto di avvicinamento

Servizio straordinario dei Carabinieri di controllo del territorio nella città di Frattamaggiore disposto dal Comando Provinciale di Napoli. In campo i militari della Compagnia di Giugliano in Campania. Centinaia di persone e veicoli controllati, con particolare attenzione alle piazze più frequentate e a rischio assembramenti. 2 le persone denunciate perché sorprese in strada a vendere sigarette di contrabbando, 1 persona segnalata alla Prefettura perché assuntore di stupefacenti. Notificata ad un 50enne di Frattamaggiore la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. In più occasioni aveva picchiato la moglie per futili motivi.

