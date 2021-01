Picchia la moglie davanti alla figlia 13enne che chiama la polizia e fa arrestare il padre. Doveva essere un ordinario servizio per arginare il fenomeno della movida in tempo di Covid, invece, gli agenti del locale commissariato, coordinati dal dirigente Vincenzo Gallozzi, sono intervenuti, a seguito di una telefonata al 113 che segnalava un codice rosso, in un appartamento della zona dove un ucraino 43enne stava picchiando la moglie, una connazionale, davanti alla figlioletta 13enne che aveva dato l’allarme. L’uomo è stato arrestato in attesa di essere processato con rito direttissimo.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Caserta, movida scatenata a ParcoDe Lucia: 100 sanzioni in una sola... IL CASO Aggredisce i vigili dopo un diverbio:colpito da daspo e multa di... LA SENTENZA Sparò ad immigrato ospite del suo centroSconto di pena per...

Per quanto riguarda il servizio coordinato tra polizia municipale, polizia di stato e carabinieri con obiettivo la movida, le zone interessate sono state quelle di piazza Paul Harris (ordinario luogo di assembramento di giovanissimi), la Variante, via Seggio e viale Olimpico. Una decina i verbali per violazioni delle norme Covid di cui tre ai danni di esercenti uno dei quali aveva preannunciato pubblicamente un atto di disobbedienza civile preannunciando che sarebbe rimasto aperto oltre le 18.

Ultimo aggiornamento: 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA