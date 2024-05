Napoli, picchia una ragazza per strada: arrestato dai carabinieri

Ha colpito ripetutamente al volto e alla testa una donna. Schiaffi e pugni che la lasciano senza fiato. Tutto questo è accaduto la scorsa notte in via Cattolica a Napoli dove non distante c'era una pattuglia dei carabinieri che è immediatamente intervenuta. In manette è finito un 30enne mentre la ragazza, una 26enne, è stata portata in ospedale e dopo aver ricevuto le cureee necessarie ha presentato denuncia.

I due erano a bordoi di una macchina che allimprovviso ha fermato la sua corsa. Dal lato passeggero è scesa una ragazza che in lacrime ha iniziato ad urlare disperata. L'autista ha lasciato l'auto e ha inseguito la donna. Ha afferrato per il braccio la ragazza per poi colpirla ripetutamente al volto e alla testa.

I carabinieri hanno visto la scena e sono corsi immeditamente verso la la coppia ma lui ha continuato ad infierire sulla ragazza. I quattro carabinieri, con non poche difficoltà, hanno bloccato l'uomo mentre la ragazza, sanguinante, si è rifugiata dai militari.