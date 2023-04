Napoli, lavavetri colpisce il parabrezza dell'auto ferma al semaforo: «Dammi i soldi»

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo in corso Garibaldi all’angolo con via Vespucci, hanno notato un uomo colpire con un bastone munito di spazzola lavavetri il parabrezza di un’auto ferma al semaforo, intimando agli occupanti della vettura di consegnare soldi per il lavaggio.

I poliziotti hanno raggiunto l'aggressore e, dopo una colluttazione, l'hanno bloccato: l'uomo, 45enne del Sudan, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni.