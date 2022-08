Alto impatto a Ponticelli, identificate 160 persone: quattro multati con la droga

Ieri gli agenti del Commissariato Ponticelli, personale della polizia municipale, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e i Nibbio dell’ufficio prevenzione generale, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania e delle unità cinofile dell’ufficio prevenzione generale e della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Ponticelli.

Nel corso dell’attività sono state identificate 160 persone, di cui 43 con precedenti di polizia, controllati 97 veicoli, di cui 9 sottoposti a fermo amministrativo e 8 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 28 violazioni del codice della strada per mancata esibizione dei documenti di circolazione, mancata copertura assicurativa, mancanza della revisione periodica, guida senza patente e guida senza casco protettivo; sono state, altresì, ritirate due patenti di guida ed una carta di circolazione.

Infine, gli operatori hanno denunciato un conducente per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio e 4 persone sono state sanzionate amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.