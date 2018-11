Prima il citofono, poi gli spari: gambizzato in casa a Napoli per uno sgarro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 5 Novembre 2018, 07:00

Due colpi di pistola per lanciare un messaggio inequivocabile: i canoni neri della camorra restano spesso incomprensibili, e - anche questa volta - ci sarà da scavare nella vita privata di Mario Loquescio, 54enne pregiudicato di Ponticelli che l'altra notte è stato ferito in casa da due persone che avevano una chiara missione da portare a termine.Ricostruiamo l'episodio, come emerge dalle stesse dichiarazioni rese dalla vittima alla Polizia di Stato, che adesso indaga sul raid. All'una e mezza della notte tra sabato e domenica Loquescio, che ha precedenti per furto e stupefacenti, è a letto. Vive da solo da qualche tempo, dopo essersi separato dala moglie. Qualcuno bussa alla porta della sua abitazione, che si trova in via Vera Lombardi, nel Rione Conocal, già teatro in passato di numerosi e anche tragici fatti di sangue. Il 54enne si alza e va ad aprire la porta: evidentemente non nutre alcun timore né può immaginare ciò che sta per capitargli. Sull'uscio ci sono due uomini, che - nell'interrogatorio reso ai poliziotti del commissariato Ponticelli - sosterrà di non avere mai visto prima; uno dei due impugna una pistola calibro 7,65, e fa fuoco due volte mirando alle gambe della vittima. Il fragore delle esplosioni risuona secco nella tromba delle scale, e chi li ode teme si tratti di una esecuzione. Invece chi ha sparato ha deliberatamente deciso di risparmiare la vita a Loquescio. Una gambizzazione, dunque, dietro la quale si nasconde un qualche sinistro avvertimento. Subito dopo gli aggressori si dileguano.