Napoli: pusher aggredisce finanziere con un coltello, arrestato

Un trentenne di origini senegalesi è stato arrestato dai finanzieri nei pressi di piazza Bellini nell'ambito di una serie di controlli antidroga della fiamme gialle. L'uomo è stato bloccato dopo una fuga dai militari del gruppo pronto impiego Napoli ma ha reagito tentando di aggredirli con un oggetto da taglio.

Fortunatamente il 30enne è riuscito solo a lacerare una parte dell'uniforme di un finanziere. Addosso aveva oltre 100 grammi di marijuana, già suddivisa in 6 involucri, 52 dosi e 2 “spinelli” già preconfezionati, nonché 145 euro ritenuti provento dello spaccio.

Il senegalese, oltre ad aver ricevuto 4.400 euro di multa, è stato tratto in arresto per spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che, per direttissima, lo ha condannato a un anno e otto mesi di reclusione, disponendone poi la liberazione con divieto di dimora nel territorio della città di Napoli.