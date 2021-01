Il cadavere di un 32enne indiano, con regolare permesso di soggiorno, è stato trovato per strada nella prima mattinata a Qualiano. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, è stato colto da un improvviso malore e si è accasciato al suolo, battendo con la testa sul selciato. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale caserma e il personale del «118» ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

