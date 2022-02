Napoli raccolta di medicinali e aiuti per l'Ucraina nei centri sociali

Anche i centri sociali dei quartieri più popolosi di Napoli sono impegnati nella raccolta di aiuti per l'Ucraina e l'appello sui social, seguito da una campagna porta a porta nei vicoli, sta già portando i primi risultati.

Un esempio è il centro giovanile ' Sgarrupatò di Montesanto dove stanno arrivando medicinali da inviare nell'area del conflitto.

Nella cordata di solidarietà si sono attivati anche il centro sociale Damm e La Tienda Bottega Equosolidale divenuti in poche ore centri di raccolta. Un altro tipo di raccolta, quasi ' porta a portà, viene attivato in queste ore dai Caf di quartiere come quello in via Egiziaca a ridosso dei vicoli del Pallonetto di Santa Lucia. « Una volta diviso il materiale - spiega Luigi Volpe dello Sgarrupato - metteremo tutto a disposizione della rete di trasporti organizzata dalla comunità ucraina alla quale noi e la gente dei quartieri vogliamo far sentire concretamente la nostra vicinanza»